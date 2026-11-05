Cea mai periculoasă iluzie economică: că riscul a dispărut

Există perioade în care economia pare să funcționeze fără efort. Creditul este abundent, finanțarea accesibilă, iar prețurile activelor cresc aproape constant. În astfel de momente apare tentația de a crede că stabilitatea a devenit noua normalitate și că vechile reguli ale prudenței nu mai sunt la fel de importante.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗