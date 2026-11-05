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Economie

Cea mai periculoasă iluzie economică: că riscul a dispărut

i Scris de ionuț bălan
Cea mai periculoasă iluzie economică: că riscul a dispărut
Aosom
Există perioade în care economia pare să funcționeze fără efort. Creditul este abundent, finanțarea accesibilă, iar prețurile activelor cresc aproape constant. În astfel de momente apare tentația de a crede că stabilitatea a devenit noua normalitate și că vechile reguli ale prudenței nu mai sunt la fel de importante.

Sursa: Jurnalul Ro

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