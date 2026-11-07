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Economie

Cea mai proastă investiție este să ții banii „sub pernă”. Tanczos Barna spune unde își păstrează economiile

p Scris de petre apostol
Cea mai proastă investiție este să ții banii „sub pernă”. Tanczos Barna spune unde își păstrează economiile
Aosom
Senatorul UDMR Tanczos Barna a vorbit sâmbătă despre modul în care își gestionează economiile, spunând că investiția cea mai proastă pentru români ar fi să țină banii „sub pernă”.

Sursa: Mediafax Ro

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