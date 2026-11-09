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Economie

Cea mai riscantă investiție este să crezi că viitorul va arăta așa cum îl anticipezi. Cum ne pregătim portofoliul când economia nu mai respectă prognoze și scenarii

r Scris de ringier românia
Cea mai riscantă investiție este să crezi că viitorul va arăta așa cum îl anticipezi. Cum ne pregătim portofoliul când economia nu mai respectă prognoze și scenarii
Aosom
Opinie de Călin Meteș, CFA, Franklin Templeton, membru în Consiliul Director al Asociației Administratorilor de Fonduri din România (AAF).

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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