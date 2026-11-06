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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

CEC Bank a pierdut cererea de oprire a încasării amenzii de 332,98 milioane de lei în dosarul ROBOR

d Scris de daniel manea
CEC Bank a pierdut cererea de oprire a încasării amenzii de 332,98 milioane de lei în dosarul ROBOR
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CEC Bank nu a obținut oprirea încasării amenzii de 332,98 milioane de lei. Hotărârea nu schimbă ratele și nu aduce automat despăgubiri.

Sursa: Ziarul Financiar

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