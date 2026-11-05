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Economie

Cel mai ieftin târg de Crăciun din Europa este în România, arată un studiu britanic

l Scris de loredana iriciuc
Cel mai ieftin târg de Crăciun din Europa este în România, arată un studiu britanic
Aosom
Târgul de Crăciun din Sibiu are cel mai ieftin vin fiert din Europa, arată un studiu britanic. Patru orașe din România domină clasamentul accesibilității.

Sursa: Dcnews

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