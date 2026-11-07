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Economie

Cel mai modern spital pediatric din România prinde contur: Investiție istorică de 200 de milioane de euro la Cluj-Napoca

r Scris de redacția jurnalul
Cel mai modern spital pediatric din România prinde contur: Investiție istorică de 200 de milioane de euro la Cluj-Napoca
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Consiliul Județean Cluj a anunțat securizarea unei finanțări estimate la 200 de milioane de euro destinate construcției Spitalului Pediatric Monobloc. Proiectul, considerat o prioritate de infrastructură sanitară pentru regiune, vizează unificarea secțiilor medicale împrăștiate în prezent în tot orașul și dotarea noii unități la standarde europene.

Sursa: Jurnalul Ro

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