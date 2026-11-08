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Economie

"Cel mai sexy bărbat în viață", despre împărțirea treburilor casnice cu soția: "Spălatul vaselor este terapeutic"

a Scris de andreea năstase
"Cel mai sexy bărbat în viață", despre împărțirea treburilor casnice cu soția: "Spălatul vaselor este terapeutic"
Aosom
Noah Wyle, desemnat cel mai sexy bărbat în viață în 2026, spune că spălatul vaselor este responsabilitatea lui preferată în gospodărie și îi încurajează pe bărbați să se implice mai mult în această activitate, pe care o consideră terapeutică

Sursa: Stiri Pe Surse

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