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Economie

Cele mai mari 500 de companii din Europa Centrală și de Est. Locul ocupat de România

d Scris de dan popa
Cele mai mari 500 de companii din Europa Centrală și de Est. Locul ocupat de România
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Cele mai mari companii din Europa Centrală și de Est (ECE) au revenit pe creștere în 2025, susținute de consumul gospodăriilor și investițiile publice. Cu toate acestea, vânzările mai mari nu s-au tradus într-o profitabilitate mai bună, deoarece creșterea costurilor cu forța de muncă, cererea externă slabă și intensificarea concurenței internaționale au continuat să exercite …

Sursa: Hotnews

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