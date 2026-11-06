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Economie

Cele trei măsuri pe care Luca Niculescu le propune pentru mediul de afaceri din România și ce așteaptă în schimb de la antreprenori

m Scris de maria zărnescu
Cele trei măsuri pe care Luca Niculescu le propune pentru mediul de afaceri din România și ce așteaptă în schimb de la antreprenori
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Premierul Luca Niculescu a prezentat trei direcții esențiale pentru sprijinirea mediului de afaceri: predictibilitate legislativă, digitalizare administrativă și disciplină financiară a statului. El a subliniat importanța stabilității și colaborării între guvern și sectorul privat pentru creșterea economică, la Summit-ul CONCORDIA 2026.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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