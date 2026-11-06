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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Centrala de Cernavodă a început să livreze din nou energie în sistemul național

i Scris de ioan-radu gava
Centrala de Cernavodă a început să livreze din nou energie în sistemul național
Aosom
Unitatea 1 Cernavodă s-a resincronizat la SEN, livrând 191 MW. Află cum arată mixul energetic actual și ce deficit înregistrează România.

Sursa: Dcnews

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