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Economie

Centrala de la Cernavodă, la un pas de revenirea completă. Ce se întâmplă cu Reactorul 2 după creșterea nivelului Dunării

a Scris de andreea deaconescu
Centrala de la Cernavodă, la un pas de revenirea completă. Ce se întâmplă cu Reactorul 2 după creșterea nivelului Dunării
Aosom
Centrala Nucleară de la Cernavodă se pregătește să funcționeze din nou cu ambele reactoare, după mai multe luni în care producția de energie a fost afectată de seceta severă. Ministerul Energiei a anunțat că procedura de pornire a Unității 2 a început luni, 9 noiembrie, la ora 00:42, iar reconectarea la Sistemul Energetic Național este estimată pentru marți, 10 noiembrie, potrivit Economedia.

Sursa: Ziare

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