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Economie

Centrala nucleară de la Cernavodă va fi pornită și reconectată la Sistemul Energetic Național, după ce nivelul Dunării a crescut considerabil

d Scris de daniel groza
Centrala nucleară de la Cernavodă va fi pornită și reconectată la Sistemul Energetic Național, după ce nivelul Dunării a crescut considerabil
Aosom
Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă ar urma să fie reconectată vineri la Sistemul Energetic Național, după demararea procedurilor de repornire, în contextul îmbunătățirii condițiilor de funcționare. Reluarea activității Unității 2 rămâne însă condiționată de creșterea susținută a nivelului Dunării.

Sursa: Ziare

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