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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Centrala nucleară de la Zaporojie a rămas fără alimentare electrică externă după un nou atac

m Scris de maria ţaga
Centrala nucleară de la Zaporojie a rămas fără alimentare electrică externă după un nou atac
Aosom
Centrala nucleară din Zaporojie, cea mai mare din Europa, a pierdut din nou conexiunea la rețeaua electrică externă, în urma avarierii unei linii de alimentare. Instalația, aflată sub controlul Rusiei, este alimentată în prezent de generatoare de rezervă pe motorină.

Sursa: Adevarul

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