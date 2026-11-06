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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Centura Bușteni-Azuga: Grinzi de 30 de tone, montate la un nou pod de pe traseul de 9,4 kilometri

a Scris de alexandru vlaicu
Centura Bușteni-Azuga: Grinzi de 30 de tone, montate la un nou pod de pe traseul de 9,4 kilometri
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Șantierul Centurii Bușteni-Azuga avansează indiferent de vreme: la podul P04 au fost ridicate și fixate primele grinzi de 30 de tone.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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