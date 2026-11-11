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Economie

Centura Iași Est, îngropată în greșeli și hârtii

d Scris de daniel baciu
Centura Iași Est, îngropată în greșeli și hârtii
Aosom
* CNAIR a respins documentația, deși s-a plătit deja 60% din contract! * promisiunea: documentația va fi gata până la finalul lui 2026

Sursa: Ziarul Evenimentul

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