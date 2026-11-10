Cercetătorii au descoperit cum să transforme pungile și ambalajele din plastic într-un adeziv foarte rezistent. Noua metodă de reciclare

Pungile și recipientele din plastic ar putea deveni materie primă pentru adezivi industriali, în loc să fie transformate în produse reciclate cu proprietăți inferioare. Cercetătorii de la universitatea elvețiană ETH Zurich au dezvoltat o metodă prin care deșeurile obișnuite din plastic pot fi transformate într-un material adeziv rezistent, potrivit inclusiv pentru aplicații industriale.

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