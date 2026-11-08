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Economie

Cernavodă a stat 3 luni oprită, iar românilor li s-a vorbit despre caniculă

u Scris de uconac
Cernavodă a stat 3 luni oprită, iar românilor li s-a vorbit despre caniculă
Aosom
Reactorul 1 de la Cernavodă a stat oprit trei luni. Singurul mesaj al statului către oameni a vorbit despre caniculă. The post Cernavodă a stat 3 luni oprită, iar românilor li s-a vorbit despre caniculă first appeared on Ucoz.

Sursa: Stirile Zilei De Azi - Ucoz.ro

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