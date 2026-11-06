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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

CFR Călători schimbă traseele pentru vagoanele bar-bistro: Pe ce trenuri poți mânca o masă caldă și care sunt prețurile

a Scris de alexandru vlaicu
CFR Călători schimbă traseele pentru vagoanele bar-bistro: Pe ce trenuri poți mânca o masă caldă și care sunt prețurile
Aosom
CFR Călători a reorganizat parcul de material rulant destinat alimentației publice, modificând compunerea mai multor garnituri Intercity și Interregio. Principala noutate vizează cele două vagoane bar-bistro modernizate, singurele din parcul activ unde călătorii pot comanda mâncare gătită, care au fost mutate de pe relația București - Arad pe ruta București - Cluj-Napoca.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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