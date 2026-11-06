CFR Călători schimbă traseele pentru vagoanele bar-bistro: Pe ce trenuri poți mânca o masă caldă și care sunt prețurile

CFR Călători a reorganizat parcul de material rulant destinat alimentației publice, modificând compunerea mai multor garnituri Intercity și Interregio. Principala noutate vizează cele două vagoane bar-bistro modernizate, singurele din parcul activ unde călătorii pot comanda mâncare gătită, care au fost mutate de pe relația București - Arad pe ruta București - Cluj-Napoca.

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