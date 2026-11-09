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Economie

CFR Marfă are salarii restante estimate la 19 milioane de lei. O concediere colectivă ar adăuga compensații estimate la 37 de milioane de lei

r Scris de răzvan munteanu
CFR Marfă are salarii restante estimate la 19 milioane de lei. O concediere colectivă ar adăuga compensații estimate la 37 de milioane de lei
Aosom
CFR Marfă are restanțe salariale estimate la 19 milioane de lei. O concediere colectivă ar adăuga compensații estimate la 37 de milioane de lei.

Sursa: Ziarul Financiar

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