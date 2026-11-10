China a depășit pragul de 1.000 de miliarde de dolari din excedentul comercial/ Europa ar putea impune noi bariere comerciale

China a înregistrat un excedent comercial de peste 1.000 de miliarde de dolari în primele zece luni ale anului, pe fondul creșterii puternice a exporturilor. Cererea mondială pentru tehnologiile folosite în inteligența artificială susține economia chineză, dar riscă să afecteze legăturile comerciale.

Sursa: Stiri Pe Surse Citește mai departe la sursa originală ↗