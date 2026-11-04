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Economie

China amenință să lase Rusia fără clienți pe piața armamentului. Arma care ar putea schimba regulile jocului

v Scris de vlad ionescu
China amenință să lase Rusia fără clienți pe piața armamentului. Arma care ar putea schimba regulile jocului
Aosom
China a reușit să îmbunătățească un sistem de apărare antiaeriană inspirat din tehnologia rusească, iar rezultatul ar putea pune presiune pe exporturile de armament ale Moscovei. Este vorba despre HQ-9B, o variantă dezvoltată pornind de la sistemul rusesc S-300, despre care Beijingul susține că poate intercepta inclusiv rachete balistice.

Sursa: Ziare

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