China amenință să lase Rusia fără clienți pe piața armamentului. Arma care ar putea schimba regulile jocului

China a reușit să îmbunătățească un sistem de apărare antiaeriană inspirat din tehnologia rusească, iar rezultatul ar putea pune presiune pe exporturile de armament ale Moscovei. Este vorba despre HQ-9B, o variantă dezvoltată pornind de la sistemul rusesc S-300, despre care Beijingul susține că poate intercepta inclusiv rachete balistice.

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