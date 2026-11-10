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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Economie

China înregistrează un excedent comercial de o mie de miliarde de dolari, după zece luni, pe fondul unui avânt al exporturilor stimulat de boom-ul AI. Este pentru al doilea an consecutiv când depășește acest prag, dar mai repede cu o lună.

t Scris de tiberiu
China înregistrează un excedent comercial de o mie de miliarde de dolari, după zece luni, pe fondul unui avânt al exporturilor stimulat de boom-ul AI. Este pentru al doilea an consecutiv când depășește acest prag, dar mai repede cu o lună.
Aosom
Excedentul comercial al Chinei a depășit pragul de o mie de miliarde de dolari în primele zece luni, pe fondul cursei globale pentru dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială, care a impulsionat vânzările de produse de înaltă tehnologie și a compensat cererea internă slabă. Acest lucru, însă, subliniază dependența tot mai mare a Beijingului de cererea […]

Sursa: Biziday

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