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Economie

China se îndreaptă spre un excedent comercial record: a depășit pragul de 1.000 de miliarde de dolari în doar zece luni

v Scris de viorica marin
China se îndreaptă spre un excedent comercial record: a depășit pragul de 1.000 de miliarde de dolari în doar zece luni
Aosom
Boomul global al investițiilor în infrastructura pentru inteligența artificială a stimulat exporturile chineze de produse tehnologice. Performanța vine însă pe fondul consumului intern slab și riscă să amplifice tensiunile comerciale cu principalii parteneri ai Beijingului.

Sursa: Adevarul

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