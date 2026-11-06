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Economie

Chinezii ne îngroapă! La propriu. Piața europeană, sufocată de importurile ieftine de sicrie din țara lui Xi Jingping

r Scris de remus vlad, redactor
Chinezii ne îngroapă! La propriu. Piața europeană, sufocată de importurile ieftine de sicrie din țara lui Xi Jingping
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Industria europeană a sicrielor este sufocată de concurența produselor chinezești ieftine. În ultimii cinci ani, unul din patru producători europeni a dispărut de pe piață, în timp ce importurile din China aproape s-au dublat

Sursa: Stiri Pe Surse

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