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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Chiriţoiu: În câteva zile aprobăm preluarea de către Premier a reţelelor de energie din Oltenia; în esenţă, recreăm CEZ-ul (Financial Intelligence)

z Scris de ziar com copyright directway
Chiriţoiu: În câteva zile aprobăm preluarea de către Premier a reţelelor de energie din Oltenia; în esenţă, recreăm CEZ-ul (Financial Intelligence)
Aosom
Consiliul Concurenţei va aproba în câteva zile preluarea de către Premier Energy a Distribuţie (…)

Sursa: Ziar.com

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