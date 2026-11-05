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Economie

"Cifrele nu mint!". PSD reclamă datorii de zeci de miliarde de lei ascunse de fostul premier Ilie Bolojan: "Deficitul nu poate fi măsurat doar după plățile făcute"

a Scris de adrian zia
"Cifrele nu mint!". PSD reclamă datorii de zeci de miliarde de lei ascunse de fostul premier Ilie Bolojan: "Deficitul nu poate fi măsurat doar după plățile făcute"
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Partidul Social Democrat a continuat joi, 5 noiembrie, ofensiva politică frontală împotriva fostului prim-ministru Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a trucat raportările financiare pentru a prezenta un deficit bugetar artificial micșorat. Social-democrații susțin că guvernarea anterioară a lăsat în urmă obligații financiare neachitate de zeci de miliarde de lei, blocând circuitele din economie, în timp ce populația a fost constrânsă să suporte măsuri severe de austeritate ...

Sursa: Ziare

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