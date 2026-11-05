Cinci comune din judeţ sunt sub pragul de 1.500 de locuitori

> Administraţia lor a costat, în 2025, în medie 1.548 de lei pe cap de locuitor Judeţul Suceava are cinci comune sub pragul de la care ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, vrea să înceapă comasarea: Bălăceana, Breaza, Coşna, Ciocăneşti şi Muşeniţa. La recensământul din 2021, acestea aveau, împreună, 6.937 de locuitori. Citeşte

Sursa: Cotidianul Crai Nou Citește mai departe la sursa originală ↗