 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Cinci state UE cer Bruxellesului să accelereze un acord energetic cu Marea Britanie

m Scris de mediafax
Cinci state UE cer Bruxellesului să accelereze un acord energetic cu Marea Britanie
Aosom
Liderii a cinci state membre ale Uniunii Europene au solicitat Comisiei Europene să accelereze negocierile pentru reintegrarea Marii Britanii în piaţa internă europeană a energiei electrice.

Sursa: Zf Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech