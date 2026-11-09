Cine a decis soarta miliardelor împrumutate prin programul SAFE. Bolojan și Miruță, somați să explice public

Programul european SAFE, prezentat drept o oportunitate istorică pentru modernizarea Armatei României, se află în centrul unei controverse privind transparența deciziilor, atribuirea contractelor și beneficiarii reali ai miliardelor de euro împrumutate de statul român. Investigațiile publicate de Q Magazine au scos la iveală o serie de neclarități privind selecția furnizorilor, eliminarea unor proiecte industriale și riscul ca industria românească de apărare să nu beneficieze în măsura promisă de investițiile derulate prin acest program.

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