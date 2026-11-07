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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Cine poate primi până la 30.000 de lei pentru panouri și baterie prin Casa Verde Fotovoltaice și când poate depune cererea

t Scris de tudor dima
Cine poate primi până la 30.000 de lei pentru panouri și baterie prin Casa Verde Fotovoltaice și când poate depune cererea
Aosom
Casa Verde Fotovoltaice poate acoperi până la 30.000 de lei. Ghidul arată cine poate primi banii, ce acte trebuie și cât plătește din banii proprii.

Sursa: Ziarul Financiar

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