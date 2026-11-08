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Economie

Cine primește vouchere de vacanță în 2026 și unde le poate folosi

t Scris de tudor dima
Cine primește vouchere de vacanță în 2026 și unde le poate folosi
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Ghidul arată cine primește vouchere de vacanță în 2026, cât se reține din salariu, când expiră banii și unde pot fi folosiți.

Sursa: Ziarul Financiar

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