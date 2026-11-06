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Economie

Cine va plăti impozit dublu din 2027. Precizările ministrului Dezvoltării despre balcoane

d Scris de diana pavel
Cine va plăti impozit dublu din 2027. Precizările ministrului Dezvoltării despre balcoane
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Valul de îngrijorare apărut în rândul milioanelor de proprietari de apartamente din România a primit un răspuns ferm din partea Guvernului.

Sursa: Click

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