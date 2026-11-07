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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Cinema. În weekendul de Black Friday, prețul biletului la MONARH rămâne același, dar biletul face și altceva: cumpărat până în 23 decembrie, poate fi înscris pe kia.monarhfilm.ro pentru o Kia EV2 electrică. Filmul intră în cinematografe în 13 noiembrie, iar cititorii Biziday care adaugă codul BIZN7EKG primesc două șanse la câștigul mașinii. (P)

m Scris de moise.guran
Cinema. În weekendul de Black Friday, prețul biletului la MONARH rămâne același, dar biletul face și altceva: cumpărat până în 23 decembrie, poate fi înscris pe kia.monarhfilm.ro pentru o Kia EV2 electrică. Filmul intră în cinematografe în 13 noiembrie, iar cititorii Biziday care adaugă codul BIZN7EKG primesc două șanse la câștigul mașinii. (P)
Aosom
MONARH este un film SF românesc regizat de Dan Radu Mihai, o coproducție România–Cehia de 103 minute. Intră în cinematografele din țară vineri, 13 noiembrie. În rolurile principale joacă Vladimir Proca și Ada Lupu, alături de Gheorghe Visu, Andi Vasluianu, Christine Cizmaș și András Buzási. Până în 23 decembrie, orice bilet cumpărat la MONARH, din […]

Sursa: Biziday

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