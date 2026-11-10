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Economie

„Ciocoii vechi și noi” de la Radiocom: Indemnizații majorate, acuzații de „tunuri” de milioane de euro și numiri politice / PSD și USR, în centrul controverselor

a Scris de alexandra cruceru, redactor
„Ciocoii vechi și noi” de la Radiocom: Indemnizații majorate, acuzații de „tunuri” de milioane de euro și numiri politice / PSD și USR, în centrul controverselor
Aosom
Scandalul de la Societatea Națională de Radiocomunicații (Radiocom), companie strategică deținută de statul român, scoate la iveală controverse.

Sursa: Stiri Pe Surse

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