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Economie

Ciocolata se păzește ca aurul, iar ghetuțele riscă să rămână goale!

l Scris de laura secan
Ciocolata se păzește ca aurul, iar ghetuțele riscă să rămână goale!
Aosom
Cu mai puțin de o lună înainte de venirea lui Moș Mikulaș, o fotografie dintr-un supermarket ne dă fiori reci pe ghetuțe: dulciurile au ajuns marfă de lux, iar ciocolata se ține sub cheie, în cutii securizate, de parcă ar fi lingouri de aur, nu simple cadouri pentru copilași drăgălași. Prețuril...

Sursa: Gazeta De Nord Vest

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