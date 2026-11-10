Ciocolata se păzește ca aurul, iar ghetuțele riscă să rămână goale!

Cu mai puțin de o lună înainte de venirea lui Moș Mikulaș, o fotografie dintr-un supermarket ne dă fiori reci pe ghetuțe: dulciurile au ajuns marfă de lux, iar ciocolata se ține sub cheie, în cutii securizate, de parcă ar fi lingouri de aur, nu simple cadouri pentru copilași drăgălași. Prețuril...

Sursa: Gazeta De Nord Vest Citește mai departe la sursa originală ↗