CJ Dolj plătește 120.000 de lei pentru identitatea vizuală a noului terminal al Aeroportului Craiova

Consiliul Județean Dolj a atribuit un contract de 120.000 de lei, fără TVA, pentru realizarea identității vizuale noului terminal al Aeroportului Internațional Craiova. Proiectul include un basorelief dedicat inginerului George „Gogu” Constantinescu, litere volumetrice și un concept grafic adaptat noii denumiri a terminalului. Firma care a obținut contractul este S.C. ROSCA’S S.R.L., care nu a […]

Sursa: Gazeta De Sud Citește mai departe la sursa originală ↗