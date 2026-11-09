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Economie

CJ Sibiu investeşte 76,4 mil. lei în modernizarea a 13,5 km de drum judeţean

l Scris de laurentiu cotu
CJ Sibiu investeşte 76,4 mil. lei în modernizarea a 13,5 km de drum judeţean
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Consiliul Judeţean Sibiu derulează un program de investiţii de 76,4 mil. lei (14,4 mil. euro), cu finanţare nerambursabilă prin Programul ’’Anghel...

Sursa: Zf Ro

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