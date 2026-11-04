Unul dintre primele imobile renovate ”ca la carte” în Brăila de un investitor privat este cel care găzduiește actualul restaurant ”Carol” din Piața Traian. Acolo a funcționat, zeci de ani, cofetăria ”Select” din Brăila, dar spre sfârșitul anilor 2000 gloria acestei locații deja apusese, iar clădirea începuse să se degradeze tot mai tare. Norocul acestui […] Articolul Clădirea restaurantului ”Carol”, o renovare făcută ”ca la carte” apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila Citește mai departe la sursa originală ↗