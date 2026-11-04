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Economie

Clădirea restaurantului ”Carol”, o renovare făcută ”ca la carte”

f Scris de florentin coman
Clădirea restaurantului ”Carol”, o renovare făcută ”ca la carte”
Aosom
Unul dintre primele imobile renovate ”ca la carte” în Brăila de un investitor privat este cel care găzduiește actualul restaurant ”Carol” din Piața Traian. Acolo a funcționat, zeci de ani, cofetăria ”Select” din Brăila, dar spre sfârșitul anilor 2000 gloria acestei locații deja apusese, iar clădirea începuse să se degradeze tot mai tare. Norocul acestui […] Articolul Clădirea restaurantului ”Carol”, o renovare făcută ”ca la carte” apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila

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