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Economie

Claudiu Manda i-a transmis un mesaj romantic Liei Olguța Vasilescu, după ce craiovenii au primit apă de izvor la robinete

l Scris de loredana codruț
Claudiu Manda i-a transmis un mesaj romantic Liei Olguța Vasilescu, după ce craiovenii au primit apă de izvor la robinete
Aosom
Soțul primăriței Craiovei nu s-a mai abținut și i-a transmis consoartei sale un mesaj special după ce Craiova a fost alimentată cu apă de izvor

Sursa: Stiri Pe Surse

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