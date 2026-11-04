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Economie

Clubul Primăriei, depunctat și cu interdicție la transferuri doi ani!

r Scris de redactia
Clubul Primăriei, depunctat și cu interdicție la transferuri doi ani!
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CSM Iași 2020, clubul finanțat din bani publici, se afundă în scandalul financiar declanșat în ultimii ani. Federația Română de Handbal a aplicat o sancțiune dură grupării ieșene: un punct scăzut în clasament și interdicție la transferuri, legitimări și drept de joc pentru următorii doi ani, începând cu 4 noiembrie 2026!

Sursa: Ziarul Evenimentul

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