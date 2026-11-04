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Economie

Cluj-Napoca, lider detașat la prețurile apartamentelor! Cât costă un metru pătrat și ce poți cumpăra cu 100.000 de euro

v Scris de vasile manu
Cluj-Napoca, lider detașat la prețurile apartamentelor! Cât costă un metru pătrat și ce poți cumpăra cu 100.000 de euro
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Cluj-Napoca, lider detașat la prețurile apartamentelor! Cât costă un metru pătrat și ce poți cumpăra cu 100.000 de euro

Sursa: Foaia Transilvana

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