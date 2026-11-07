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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Clujul e în topul economiei din România! Peste 14 miliarde de lei, profitul companiilor din județ în 2025

v Scris de vasile manu
Clujul e în topul economiei din România! Peste 14 miliarde de lei, profitul companiilor din județ în 2025
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Clujul e în topul economiei din România! Peste 14 miliarde de lei, profitul companiilor din județ în 2025.

Sursa: Foaia Transilvana

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