CNAS, schimb de experienţă cu responsabili ucraineni privind alinierea la legislaţia europeană în domeniul asistenţei transfrontaliere

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a participat la un schimb de experienţă cu reprezentanţi ai autorităţilor de la Kiev în domeniu referitor la adaptarea legislaţiei ucrainene la normele europene privind drepturile pacienţilor, coordonare...

Sursa: Stiri Pe Surse Citește mai departe la sursa originală ↗