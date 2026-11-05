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Economie

CNAS, schimb de experienţă cu responsabili ucraineni privind alinierea la legislaţia europeană în domeniul asistenţei transfrontaliere

a Scris de andreea năstase
CNAS, schimb de experienţă cu responsabili ucraineni privind alinierea la legislaţia europeană în domeniul asistenţei transfrontaliere
Aosom
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a participat la un schimb de experienţă cu reprezentanţi ai autorităţilor de la Kiev în domeniu referitor la adaptarea legislaţiei ucrainene la normele europene privind drepturile pacienţilor, coordonare...

Sursa: Stiri Pe Surse

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