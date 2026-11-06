Coface Top 500 cele mai mari companii din Europa Centrală şi de Est. România are 59 de firme în clasament, din care zece în top 100. „Raportat la mărimea economiei, puteau fi mai multe. O explicaţie? Piaţa internă suficient de mare cât să nu încurajeze companiile să depăşească graniţele propriei ţări ”

În jur de 1,12 trilioane de euro sau 1.120 de miliarde de euro. Este cifra de afaceri cumulată din 2025 a celor mai mari 500 de companii din Europa Centrală şi de Est, mai exact din 12 ţări – Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Serbia, Slovacia şi Slovenia.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗