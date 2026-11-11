 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Comandament Energetic de urgență după avaria de la Cernavodă. Importurile de energie ale României au crescut semnificativ

e Scris de emanuel focșan
Comandament Energetic de urgență după avaria de la Cernavodă. Importurile de energie ale României au crescut semnificativ
Aosom
Ministerul Energiei a convocat miercuri, 11 noiembrie, o reuniune a Comandamentului Energetic, în contextul problemelor apărute la Centrala Nucleară, iar importurile de electricitate au crescut semnificativ. Vestea bună este că specialiștii au identificat cauza defecțiunii, iar reactorul ar putea reveni în funcțiune în cel mult patru zile.

Sursa: Realitatea

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech