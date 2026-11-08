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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Comerț de 2,2 miliarde de euro, frânat de lipsa podurilor peste Prut

d Scris de dan dima
Comerț de 2,2 miliarde de euro, frânat de lipsa podurilor peste Prut
Aosom
România este principala piață de export pentru Republica Moldova, însă transportatorii pierd până la patru zile în punctele vamale

Sursa: Ziarul Evenimentul

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