Comisia Europeană: Acord asupra bugetului UE pentru 2027. Câţi bani vor merge către Ucraina, apărare şi agricultură

Comisia Europeană salută acordul la care au ajuns Parlamentul European şi Consiliul UE privind bugetul Uniunii pentru 2027, ultimul din actualul cadru financiar multianual 2021-2027. Bugetul prevede angajamente totale de 199,7 miliarde de euro, dintre care 75,7 miliarde pentru coeziune şi rezilienţă, 57,1 miliarde pentru agricultură şi mediu şi 3 miliarde pentru securitate şi apărare. Documentul include și un sprijin financiar pentru Ucraina şi 1,1 miliarde de euro suplimentare pentru gestionarea migraţiei.

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