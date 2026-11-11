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Economie

Comisia Europeană: Acord asupra bugetului UE pentru 2027. Câţi bani vor merge către Ucraina, apărare şi agricultură

a Scris de ana petrescu
Comisia Europeană: Acord asupra bugetului UE pentru 2027. Câţi bani vor merge către Ucraina, apărare şi agricultură
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Comisia Europeană salută acordul la care au ajuns Parlamentul European şi Consiliul UE privind bugetul Uniunii pentru 2027, ultimul din actualul cadru financiar multianual 2021-2027. Bugetul prevede angajamente totale de 199,7 miliarde de euro, dintre care 75,7 miliarde pentru coeziune şi rezilienţă, 57,1 miliarde pentru agricultură şi mediu şi 3 miliarde pentru securitate şi apărare. Documentul include și un sprijin financiar pentru Ucraina şi 1,1 miliarde de euro suplimentare pentru gestionarea migraţiei.

Sursa: Digi24

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