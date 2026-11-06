Comisia Europeană a constatat, vineri, în mod preliminar, că TikTok încalcă Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) din cauza așa-numitului efect de “gaură de iepure” (algoritmi care conduc utilizatorii într-un cerc repetitiv de recomandări – n.r.) prezent pe platforma sa. “Este pentru prima dată când abordăm cu adevărat în mod direct modelul sistemului de recomandări bazat […]

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