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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Comisia Europeană acuză Tik Tok că se folosește de algoritmul său pentru a-i face pe utilizatori să urmărească în mod repetat același tip de conținut, inclusiv videoclipuri despre tristețe, izolare, slăbit sau imagine corporală, cu posibile efecte negative asupra sănătății lor mintale, în special a copiilor. Dacă nu remediază problemele, plaforma riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală.

v Scris de vlad
Comisia Europeană acuză Tik Tok că se folosește de algoritmul său pentru a-i face pe utilizatori să urmărească în mod repetat același tip de conținut, inclusiv videoclipuri despre tristețe, izolare, slăbit sau imagine corporală, cu posibile efecte negative asupra sănătății lor mintale, în special a copiilor. Dacă nu remediază problemele, plaforma riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală.
Aosom
Comisia Europeană a constatat, vineri, în mod preliminar, că TikTok încalcă Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) din cauza așa-numitului efect de “gaură de iepure” (algoritmi care conduc utilizatorii într-un cerc repetitiv de recomandări – n.r.) prezent pe platforma sa. “Este pentru prima dată când abordăm cu adevărat în mod direct modelul sistemului de recomandări bazat […]

Sursa: Biziday

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