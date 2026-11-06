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Economie

Compania aeriană DAN AIR a intrat în insolvenţă. Tribunalul Bucureşti a admis cererea companiei şi a numit un administrator judiciar provizoriu

m Scris de miruna diaconu
Compania aeriană DAN AIR a intrat în insolvenţă. Tribunalul Bucureşti a admis cererea companiei şi a numit un administrator judiciar provizoriu
Aosom
Compania aeriană DAN AIR a intrat oficial în procedura de insolvenţă, după ce Tribunalul Bucureşti a admis cererea depusă de companie, potrivit...

Sursa: Zf Ro

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