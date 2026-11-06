Compania care a câștigat anul acesta „Oscarurile aviației”, a anunțat cu ce vrea să-și domine concurența

Singapore Airlines, o companie de referință în domeniul premium, investește peste 2 miliarde de dolari singaporezi (1,6 miliarde de dolari) pentru a moderniza locurile de pe zborurile lungi și a oferi suite mai spațioase cu paturi duble, în vederea concurenței cu rivalii care investesc masiv în cabine de lux, transmite Reuters. Compania aeriană a prezentat …

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